BioKaMa-hanke toivoo Sieviläisten tuottajien vastauksia nettikyselyyn

Sievissäkin biokaasutuotannon aloittamiseen hyvät mahdollisuudet

Centrialla on käynnissä BioKaMa-hanke. Hankkeen tarkoituksena on perustaa biokaasun tuotannon aloittamista tukevia työryhmiä. Sievissä biokaasun tuotantoon on hyvät mahdollisuudet ja myös kysyntää esimerkiksi teollisuuskäytössä. Sievi halutaan mukaan niiden paikkakuntien joukkoon, jossa biokaasutuotannon mahdollisuuksia selvitetään tarkemmin.

BioKaMa-hankkeella on netissä kysely, johon toivotaan vastuksia myös sieviläisiltä maataloustuottajilta. Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://tki.centria.fi/hanke/biokama/2338 Lisätietoja voi kysyä myös puhelimitse tai sähköpostilla hankkeen projektipäällikkö Simo Mäenpäältä p. 040 648 2160 tai simo.maenpaa@centria.fi

Asiasta lisää ensi viikon Sieviläisessä.