Corona-rokotuksista

Minultakin on viime aikoina useampi henkilö kysellyt, uskaltaako Astra-Zenecan rokotetta ottaa. Kun nyt rokotusmahdollisuus tuli kohdalleni, ajattelin kertoa tällä palstalla näkemykseni ja samalla asiaan liittyvistä faktoista selkokielellä, jotta mahdollisten riskien ymmärtäminen olisi helpompaa. Virallinen tiedotus sellaisena, että rokotuksen hyödyt ylittävät haitat, ei maallikolle kerro oikein mitään.

Aluksi veritulpista. Suomalaisessa normaaliväestössä todetaan hoitoa vaativa veritulppa yhdellä 500-1000 asukasta kohden vuosittain. Vastaavasti veritulppa todetaan yhdellä matkustajalla jokaista tuhatta pitkän matkan lentoa kohti ja e-pillereiden syöjillä todetaan veritulppa yhdellä kahtatuhatta käyttäjää kohti vuodessa. E-pillereiden syöjäthän ovat suhteellisen nuoria. Veritulpille altistavat monet tekijät, kuten ikä infektiot ja erityisesti liikkumattomuus. Kaikilla sairaalassa kuolleilla keuhkoveritulppa todetaan kuolinsyyksi viidellä sadasta ja myös kotona kuolleista keuhkoveritulppa on yksi yleisimmistä kuolinsyistä. Kun puhutaan Astra-Zenecan rokotteen aiheuttamasta veritulppariskistä, tarkoitetaan sillä kuitenkin erittäin harvinaista aivolaskimoveritulppaa.

Astra-Zenecan rokotteesta on ilmoitettu aivolaskimotukos 1 tapaus/250 000 rokotettua kohti ja kuolemaan johtanut vaikea aivolaskimotukos 1 tapaus/1 000 000 rokotettua kohti. Jostakin syystä tapaukset ovat painottuneet nuorempiin ikäluokkiin ja hieman enemmän naisiin. Lääketieteellistä selitystä tälle on vaikea löytää, mutta takana lienee nuorempien ihmisten voimakkaamman vasta-ainetuotannon aiheuttama reaktio. Tilastollisesti Suomen kiintiö kuolemantapauksista on täyttynyt, kun on raportoitu yhdestä menehtyneestä.

Tästä voidaan selkeästi päätellä, että rokotukseen liittyvä aivoveritulpan riski on lähes olematon, joskin yhteys rokotukseen on osoitettu. Jostakin luin, että on yhtä suuri riski kuolla tulipalossa seuraavan vuoden aikana, kuin kuolla rokotuksen aiheuttamaan tällaiseen veritulppaan, liikenteestä nyt puhumattakaan. Itse coronaviruksen aiheuttama kuolemaan johtava veritulppariski on aivan eri maailmasta.

Lopuksi vielä toinen näkökanta joukkorokotuksiin. Kun ihminen ottaa matkustamista varten rokotuksia, tavoitteena on suojata itseään taudeilta. Joukkorokotuksiin liittyy voimakkaana sellainen eettinen puoli, että rokottautumalla haetaan suojaa myös lähimmäisille, erityisesti lapsille ja sairaille. Tämä saavutetaan vain, jos rokotekattavuus on riittävä. Ne, jotka kieltäytyvät rokotuksesta, eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että he hakevat etua muiden kustannuksella. Ellei ole erityistä lääketieteellistä syytä pidättäytyä rokotuksesta, omassa arvomaailmassani rinnastan rokotuksesta kieltäytymisen sodan aikaiseen rintamakarkuruuteen.

Sitten se alun kysymys: Tohdinko itse ottaa Astra-Zenecan rokotteen? Yleensähän rokotetta ei voi itse valita, mutta nyt sain erityisoikeuden valita juuri Astra-Zenecan rokotteen, jotta voin vastata kysymykseen myöntävästi.

Jouko Mattila

Terveyskeskuslääkäri, evp