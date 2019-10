F-Kone tarjoaa erikoisosaamista metsätyömaille

METSÄKONEENKULJETUSAUTOJEN päällirakenteiden valmistajat Suomessa ovat vähentyneet, sillä lisääntynyt lupa-asioiden pyörittely on karsinut pienempiä toimijoita pois markkinoilta. Muutamia yrityksiä kuitenkin löytyy, jotka valmistavat osittain päätoimisesti metsäkoneiden kuljetusalustoja. Metsäkoneiden tasaisesti kasvanut koko luo vaatimuksensa kuljetuskalustolle kestävyyden ja käytettävyyden suhteen. Fiskaalin veljekset Timo, Jukka ja Kari ovat selättäneet näitä haasteita luomalla oman tuotemerkin, markkinoilla jo hyvin vastaanotetun F-Koneen.

– MEITÄ pidetään varmasti puhtaana metsäkoneyrityksenä, sillä saman yrityksen alla teimme vuosikausia päätoimisesti metsäkoneurakointia ja sittemmin alkoi myös tämä päällirakenteiden valmistaminen metsäkoneenkuljetusautoihin, kertoo F-Kone Oy:n Timo Fiskaali ja jatkaa:

– Viime toukokuussa yritysmuoto muutettiin osakeyhtiöksi ja samalla nimi vaihtui Koneurakointi Fiskaali Ay:stä nykyiseen. Yritys työllistää meidän veljesten lisäksi kaksi metallityöntekijää sekä osittain vaimoni, joka samalla on veljeni Jukan tavoin yksi kolmesta osakkaasta. Kari on toistaiseksi pysynyt työntekijänä, mutta huolehtii pääosin kaikki metallipuolen vastuut. Minulle ja Jukalle kuuluu metsäkoneurakoinnin päävastuu ja lisäksi Jukka on tarvittaessa metallihommassa mukana.

FISKAALIN metsäkoneyrittäjyyden rinnalle noussut metallirakentaminen ei ole kuitenkaan aivan tuore asia, sillä jo neljättä vuotta Sievin Teollisuuspuiston hallissa on valmistunut koneritilöitä metsäkoneenkuljetusautoihin. Yrityksen tarina on saanut alkunsa paljon kauempana menneessä.

– Isällämme Matilla on ollut metsäkoneita ainakin 60-luvulta lähtien. Kolmisenkymmentä vuotta sitten perustettuun yritykseen tulin hommiin mukaan pian kaksikymmentä vuotta sitten ja vuonna 2005 teimme sukupolvenvaihdoksen, jolloin yritys jäi minun ja vaimoni Heidin omistukseen, Timo Fiskaali kertoo.

– Myöhemmin Jukka tuli mukaan yritykseen.

TARVE loi kysyntää, mitä tulee metsäkoneiden sujuvaan kuljettamiseen. Jo 2000-luvun alkupuolella parikymppisenä nuorena miehenä Jukka Fiskaali valmisti ensimmäisen metsäkoneenkuljetusauton omaan käyttöön lapsuutensa kotipaikassa Jyringissä. Sen jälkeen metsäurakoinnin täytehommana valmistui yksi auto kesässä.

– NELJÄ vuotta sitten meidän huutokauppareissusta Tampereelle sai alkunsa tämä suurempi toiminta, Timo ja Jukka muistelevat.

– Ennakkoluulottomasti on lähetty liikkeelle. Huutokaupan käytetyt 5-akseliset autot olivat huonokuntoisia ja päädyimme nykyisen pääyhteistyökumppanimme Niemi-Korpi Oy:n luo kahville ja jostain syystä sovittiin kaupat kahdesta uudesta kuorma-autoalustasta. Siitä se lähti.

– Meillä ei siinä vaiheessa ollut edes tiloja eikä työntekijöitä. Ostetut ensimmäiset autot eivät kuitenkaan koskaan ehtineet omille nimillemme, sillä ne ehdittiin myydä eteenpäin asiakkaille, ennen kuin saimme ne valmiiksi.

ENSIMMÄISTEN valmistuneiden kuljetusautojen jälkeen muitakin metallitöitä on riittänyt: kaivureiden varusteita maanrakennuskonekauppiaille tai kevytkuorma-autojen lavojen valmistusta. Liikuteltavalla aarporalaitteistolla entisöidään metsä- ja maanrakennuskoneiden väljiksi päässeitä korvakoita. Lisäksi kuorma-auto alustoihin tehdään erilaisia muutosprojekteja.

KULJETUSKALUSTOSSA näkyy Fiskaalien oma suunnittelu.

– Käytännössä kaikkien valmistajien metsäkoneenkuljetusautot ovat ummikon silmään samanlaisia, koska aika vähän niihin voi tehdä muutoksia. Mutta kyllä ne muokkautuu sallitun puitteissa ja alkuajoista ovat meidän autot yksinkertaistuneet ja parantuneet, Jukka kertoo.

– Suurempien muutosten hyväksyttäminen vaatii sinnikkyyttä, Timo toteaa kertoen esimerkin:

– Kahdesta autosta ollaan tehty yksi ottamalla toisesta keula ja toisesta perä. Autonvalmistajat olivat sitä mieltä, että sitä ei voi tehdä, ja me oltiin sitä mieltä että voi. Auto tehtiin, ja edelleen se on maailmalla liikenteessä.

KAIKKI koneritilöiden valmistamiseen tarvittavat materiaalit tulevat lähialueen yrityksiltä 50 kilometrin säteeltä. Yksittäisen auton maailmalle saattamiseen kuluu aikaa kaksi kuukautta, vaikka metallirakenteet saadaan valmiiksi reilussa kuukaudessa. Maalauksessa käyttäminen, erilaiset luvat ja paperisavotta vievät oman aikansa.

– Moni muutos voi näyttää pikku jutulta, mutta todellisuudessa se saattaa olla aika isokin homma toteuttaa, Jukka ja Kari toteavat.

– Olemme saaneet palautetta joustavuudesta ja siitä, että kuuntelemme asiakkaan toiveita ja mieltymyksiä. Vankkana vahvuutenamme ovat myös ammattitaitoiset työntekijät.

– Vahvuutta on siinä, että omien metsäkoneiden ansiosta käyttökokemuksen kertyminen on jatkuvaa ja sitä kautta syntyy myös kehitysideoita, Timo jatkaa.

– Tuote on itselle mielenkiintoinen ja Suomen kohtuullisen pieni markkina antaa hyvää haastetta. Metsäkoneporukoissa kaikki tieto kulkee nopeasti ja kun onnistut, sekin näkyy.

Kuvat ja teksti: Tiina Timlin