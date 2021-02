Grillikioski avaa kesällä Sievissä

”Ei mikään perinteinen nakkikiska”

Juha Neuvonen sirkkelöi ahkerasti puuta Sievin S-marketin viereisellä tontilla sieviläisille jo kymmenen vuoden ajan tutuksi tulleen jäätelökioskin paikalla. – Palvelutarjontamme laajenee: ensi kesänä irtojäätelön lisäksi valikoimamme laajenee grilliherkkuihin ja kahviopalveluihin, Juha kertoo.

Juha Neuvonen perusti Sieviin 12 vuotta sitten Sievin Remontti Oy:n. Vuonna 2018 yrityksen vetovastuu siirtyi hänen pojalleen Jaakolle. – Jaakko rakentaa uutta ja minä korjaan vanhaa, toteaa Juha humoristisesti.

Idea jäätelökioskin perustamisesta Sieviin muuttui todeksi oman perhetilanteen kautta.

– Kun vanhimmat tyttäremme alkoivat miettimään kesätöitä, ajatus jäätelökioskista alkoi kasvamaan voimakkaammin. Jäätelökioskiahan ei Sievissä tuolloin ollut ja kun itsekin olen perso jäätelölle päätös oli helppo, Juha naurahtaa. – Tein kunnan kanssa vuokrasopimuksen maa-alueesta ja jälleenmyyntisopimuksen Ingmanin jäätelötehtaan kanssa. Molempien osapuolten kanssa yhteistyö on sujunut hienosti.

Kymmenen vuoden aikana perheen omat lapset ovat siirtyneet jo elämässä eteenpäin, mutta jäätelökioski on jatkanut toimintaansa ja tarjonnut kesätöitä kolmelle aktiiviselle sieviläisnuorelle.

– Jäätelönmyynti on itsenäistä, monipuolista ja vastuunalaista asiakaspalvelutyötä, joka antaa hyvän pohjan moniin ammatteihin ja vaikka yrittäjäuralle. Myyntityöstä saadusta työkokemuksesta ja -todistuksesta on iso hyöty erityisesti silloin, jos haluaa suuntautua kauppa- ja palvelualalle.

Kioski ja sen ympärillä oleva viihtyisä puistoalue on ollut nuorten suosima kokoontumispaikka iltaisinkin. – Arvostan sieviläisten nuorten asennetta ja fiksua käytöstä: koko aikana ei ole ollut mitään ongelmia eikä paikkoja ole sotkettu tai rikottu, Juha Neuvonen kiittää.

Ensi kesänä on kuitenkin luvassa jotain uutta. Lopullinen toteutus hakee vielä muotoaan, mutta pääkohdista voi jo kertoa.

– Rakennamme nykyisen jäätelökioskin paikalle tilat ympärivuotiselle grilli-kahviolle ja kesäaikana toimivalle jäätelökioskille. – Koska tämä on minulle sivutoimi aikatauluun voi tulla muutoksia, mutta ajatuksena on aloittaa ainakin jäätelönmyynti vappuna ja grillitoiminta viimeistään kesällä, Juha tiivistää.

Uudessa rakennuksessa grillin ja jäätelökioskin asiakkaita palvellaan kesällä myyntiluukun kautta. Syys- ja talvikaudeksi jäätelökioskin tila muutetaan grillin lämpimäksi asiakaspalvelutilaksi. Paikkakin on sijainniltaan mitä parhain: lähellä neljän tien risteysaluetta, vieressä parkkipaikat isoillekin ajoneuvoille ja ympärillä viihtyisä puistoalue palveluineen.

– Viime kesä oli murheellinen, kun koronan vuoksi ei saanut järjestää ohjelmaa. Edellisenä kesänä esimerkiksi Nelli ja Niilo houkutti alueelle noin 350 lasta, Juha harmittelee.

Neuvonen painottaa, ettei rakenteilla ole mikään perinteinen nakkikioski. Mahdotontakaan ei ole, että grilli edustaisi jotain tunnettua hampurilaisketjua.

– Uskon, että uudet palvelut houkuttelevat ja innostavat sieviläisiä etenkin tällaisena aikana. Tavoitteenamme on toteuttaa sieviläisten ja ohikulkijoiden yhteinen ”olohuone”, jossa voi nauttia esimerkiksi jäätelöstä, kahviotuotteista sekä grilliherkuista. Ajatuksena on, että monipuolinen tarjonta kattaa kaikki asiakasryhmät mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi rekkakuskeilla ja nuorilla on omat suosikkinsa.

– Piha-aluetta on myös tarkoitus kehittää viihtyisämmäksi.

Ympäri vuoden ja pitkin aukioloajoin palveleva grillikioski tarjoaa työmahdollisuuksia myös monille nuorille.

– Tähän rakentuu hyvä työpaikka, innokkaille, hyväntuulisille ja asiakaspalveluhenkisille nuorille. Juha Neuvonen summaa.

Kuva: Juha Neuvonen rakentaa uuden grillikioskin perustusta jäätelökioskin paikalle. – Tavoitteena on aloittaa vappuna ainakin jäätelönmyynnillä ja avata grillipalvelut viimeistään kesällä, Juha kertoo.