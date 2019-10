Ilmastokahvilasta ajattelemisen aihetta ja omenapiirakkaa

Kuumana jyllännyt keskustelu nuorten ilmastonmuutosaktivismista ei saanut mielenosoituksen mittoja Sievissä. Huoli on silti olemassa, mutta sieviläisnuorten mielestä on muitakin tapoja vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Niin sai alkunsa ajatus pop up -ilmastokahvilasta, joka lyhyellä varoajalla pyörähti toimintaan perjantaina Kyläkammarin tiloissa.

Jenni Korhonen on idean äiti, mutta apukäsiksi kahvilan pitoon lähti Elina Soini. Tilat tarjosi seurakunta. Varat lahjoitettiin WWF Ilmastolahjoituksen kautta, vaikka potti jäikin tällä kertaa vaatimattomaksi.

– Olen jo pitempään ajatellut, että haluaisin tehdä ilmaston hyväksi jotain. Tämä tuntui sopivalta tavalta ja otettin hyvin vastaan, kun ehdotin sitä Kallion Piialle, Korhonen kertoo.

– Jotenkin tuntuu, että kahvila sopii mielenosoitusta paremmin Sieviläiseen mielenmaisemaan.

Myös Elina Soinin mielestä kahvila oli hyvä ajatus.

– Jotain aina haluaa tehdä. Yritän elää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja muutenkin olla niin sanotusti ”hyvä ihminen”, Soini kertoo.

Kahvila eteni nopeasti tuumasta toimeen. Vaikka se oli toiminnassa vain yhden päivän, kokemus oli positiivinen. Ei ole poissuljettua, etteikö vastaavaa tapahtumaa voisi järjestää toistakin kertaa, toki hieman paremmin suunniteltuna, jotta ehtisi mainostaakin enemmän.

Kuva ja teksti: Hanna Kankaanpää