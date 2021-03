Innovaatioita turvallisemman työelämän puolesta

-Kotimainen jalkinevalmistaja Sievin Jalkine tänään 70 vuotta

Lauri Jokinen perusti Sievin Jalkine Oy:n 2.3.1951 Sievin Asemakylälle palkkaamalla neljä suutaria valmistamaan nahkasaappaita pienessä torpassa. Sievi on tänään Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, joka työllistää yhteensä noin 500 työntekijää. Sievin tuotantolaitokset sijaitsevat Sievissä sekä Oulaisissa ja niissä valmistuu vuosittain yli 1,1 miljoonaa paria jalkineita. Sievi konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli n. 175 M€ (*), josta viennin osuus oli noin 50 % ja vientiä oli yhteensä yli 40 eri maahan. Sievin valikoima kattaa yli 200 työelämään sekä vapaa-aikaan sopivaa tuotetta.

70 vuoden perintö antaa vahvan pohjan rakentaa entistä parempaa tulevaisuutta

Käynnistetyt investointihankkeet valmistusosaamiseen ja nykyaikaisimpiin logistiikkajärjestelmiin takaavat omalta osaltaan mahdollisuuden vahvistaa markkinajohtajan asemaa Pohjois-Euroopassa. Vastuullinen valmistus ja läpinäkyvät toimitusketjut on myös osa Sievin toimintatapaa ja Sievi on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Sievi luo jatkossakin innovaatioita terveellisemmän ja turvallisemman työelämän puolesta. Keskitymme siihen, että tuotteidemme käyttäjillä on entistä parempi olla ympäröivän maailman muuttuessa. Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä tapaturmia ja panostaa siihen, että asiakkaamme saavat markkinoiden käyttömukavimmat tuotteet myös tulevaisuudessa”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Juha Jokinen.

Sievin Jalkineen Oulaisten tehtaan suoraruiskuvalumenetelmä on saapastuotannossa maailmanlaajuisesti uusinta teknologiaa. Euroopassa sitä käyttää vain muutama muu kenkätehdas Sievin Jalkine Oy:n lisäksi. Tuotteiden nopean ja tehokkaan toimituksen varmistamiseksi Sievi on investoinut mm. varastoautomaatioon: 170 000 parin jalkinevarasto toimii täysin automaattisesti. Sievi haluaa jatkossakin panostaa nykyaikaiseen teknologiaan ja valmistautua tulevaisuuteen investoimalla 15 miljoonaa euroa tuotanto- ja varastotilojen laajennukseen sekä varastoautomaatioon Sievissä. Investointi tulee pitämään sisällään uutta, alalla ennen käyttämätöntä automaatiota. Laajennuksen rakennusvaiheen on tarkoitus valmistua syksyllä 2021 ja varastoautomaation käyttöönotto 2022 loppuun mennessä. Laajennuksen myötä Sievin tehtaiden pinta-ala kasvaa nykyisestä 2,3 hehtaarista yhteensä yli 2,8 hehtaariin.

– Sievi katsoo rohkeasti eteenpäin. Olemme tehneet asiat aina omalla tavallamme – Sievin tavalla. Näin olemme pystyneet antamaan asiakkaillemme ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen, jonka perintöä vaalimme myös tulevaisuudessa, summaa Jokinen.

Kuva: Sievin Jalkineen tehdas. Kuva: Tuomas Hautamäki