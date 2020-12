Kallion alueen koronatilanne vakava – kaikkia tartuntaketjuja ei pystytä jäljittämään

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa 4.12.2020 klo 15.20

Kortteen Konepajalla 16.11-2.12. vierailleilla riski koronaaltistukseen

Aimo Kortteen Konepajalla Ylivieskassa 16.11.–2.12.2020 vierailleilla henkilöillä voi olla riski koronavirusaltistumiselle. Jos olet vieraillut yrityksessä kyseisenä aikana ja sinulle ilmaantuu hengitystieinfektion oireita, vältä sosiaalisia kontakteja ja hakeudu koronavirustestaukseen.

Tänä aamuna (4.12.) Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin kaksi uutta koronavirustartuntaa. Eilisen (3.12.) tartuntaluku nousi illalla viiteen.

Lue koko ajankohtaistiedotteemme täältä: www.kalliopp.fi/koronainfo

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa 4.12.2020 klo 14

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alue on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Uusien tartuntojen ilmaantuvuusluku Kallion alueella on 90, ja koko Pohjois-Pohjanmaan alueella 109,5. Luvut ovat huolestuttavan korkeita.

Ilmaantuvuusluvun merkityksen hahmottaa vertaamalla sitä esimerkiksi THL:n liikennevalomalliin, joka luokittelee maat ilmaantuvuusluvun perusteella matalan tai korkean koronailmaantuvuuden maiksi. Korkean ilmaantuvuuden maissa ilmaantuvuusluku on 25 tai yli, ja THL suosittelee välttämään näihin maihin matkustamista. Kallion alueen ilmaantuvuusluku on moninkertainen. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa todettujen tapausten määrää 100 000 asukasta kohti.

Tällä viikolla positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista näytteistä on Kallion alueella yli 1 % eikä kaikkien tartuntaketjujen alkuperää enää ole pystytty jäljittämään. Lisääntyvä osa tartunnoista ilmaantuu aiempien karanteenien ulkopuolelle.

Koronan voi nyt saada mistä vain

Koronaa on todettu kaikissa Kallion kunnissa, mutta on todennäköistä, että virusta esiintyy alueellamme vielä laajemmin kuin nyt tiedetään. Osa tartuntaketjuihin liittyvistä henkilöistä on potenut flunssaoireita jo jopa viikkojen ajan ennen kuin kytkös koronatartuntaketjuun on selvinnyt. Näiden tapausten tiedetään poikineen jatkotartuntoja ja edelleen uusia jatkotartuntoja.

Jotta tartuntatilanne saadaan alueellamme rauhoittumaan, jokaisen, jolla on lieviäkään flunssaoireita, tulee pysyä kotona ja hankkiutua herkästi koronatestiin. Töihin, kouluun, harrastuksiin tai päivähoitoon ei saa mennä sairaana.

On tärkeää olla vierailematta riskiryhmään kuuluvan luona jos on lieviäkään flunssan oireita. Riski siihen, että flunssan aiheuttaja on koronavirus, on todellinen, ja riskiryhmäläisille tauti voi olla erittäin vaikea.

Jos saat tiedon altistumisesta esimerkiksi koronapositiiviseksi todetun ystävän tai sukulaisen kautta, pysyttele kotona ja vältä lähikontakteja jo ennen karanteenimääräystä. Jos käyt töissä, ota yhteyttä työnantajaasi. Älä mene työpaikalle.

Koronatartunnan riski on alueellamme nyt suuri, ja hygieniaohjeita kannattaa noudattaa huolellisesti.

Jos sinut on määrätty tartuntataudin nojalla karanteeniin, olet altistunut koronavirustartunnalle ja olet mahdollinen viruksen kantaja, vaikka sinulla ei olisi oireita. Karanteenissa ollessasi sinun tulee välttää sosiaalisia kontakteja. Karanteeniaikana ei käydä kylässä eikä asioilla, eikä oteta kyläilijöitä vastaan. Koronavirus tarttuu jo ennen oireiden alkua, joten jos tapaat muita ihmisiä, voit levittää virusta eteenpäin.

Jos saat karanteenin aikana oireita, sinun tulee hakeutua koronatestiin. On suuri riski, että altistumisesi on johtanut koronavirustartuntaan.