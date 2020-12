KORONATIEDOTE SIEVI

Sievissä kaikkiaan kahdeksan tartuntaa, lukio ja JEDU etäopetukseen

Sievin kunnassa on tänään maanantaina kirjattu yhteensä kahdeksan koronatartuntaa, näistä 5-6 on tuoreita ja pari aiemmin kevät-kesällä todettuja, jotka eivät ole näkyneet virallisessa listauksessa, koska tartuntojen kokonaismäärä on ollut tuolloin alle viisi.

Koulutoimesta kerrotaan, että Sievin lukio on tästä päivästä alkaen siirtynyt etäopetukseen.

– Poikkeusolosuhteiden takia emme järjestä tänä vuonna kouluissa joulujuhlia. Joulukirkko tarjotaan tänä vuonna digitaalisesti videon muodossa. Viime päiväisten koronatapausten takia olemme kiristäneet kouluarjen toimia lisätäksemme turvallisuutta mm. porrastamalla ruokailuja entisestään ja kiinnittämällä huomiota oppilasryhmien liikkumisiin koulukäytävillä. Yläkoulussa siirryttiin kotiluokka -malliin, jossa ryhmät pysyvät omissa kotiluokissaan ja opettajat siirtyvät luokasta toiseen opetusryhmän vaihtuessa. Lukio siirtyi etäopetukseen maanantaista 30.11. alkaen, koulutoimesta kerrotaan.

Kunnantalon ovet suljetaan ennaltaehkäisyn vuoksi huomenna tiistaina.

Koulutuskeskus JEDUssa etäopetusta toteutetaan 1.12.2020–18.12.2020 välisenä aikana. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät joululomalle. Lähiopetus jatkuu 7.1.2021, mikäli valtioneuvosto ja aluehallintovirasto eivät muulla tavoin ohjeista.

Tilanne elää nopeasti, joten on erittäin tärkeää noudattaa viranomaisten ohjeita maskisuositusten, turvavälien, käsihygienian, koronavilkun käyttöönoton ja asiointien sekä tilaisuuksiin osallistumisien suhteen.

Huomenna tiistaina on luvassa koronaan liittyviä uusia ohjeita ja määräyksiä Tiedotamme koronaan liittyvistä asioista, sitä mukaa kun saamme lisää tietoa.

Sieviläinen-lehti 30.11.2020 klo 13.20