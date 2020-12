KORONATILANNE MUUTTUNUT: YKSI TARTUNTAKETJUISTA SIEVISSÄ

PPKY: Kallion hetki sitten pidetyssä tiedotustilaisuudessa informoitiin Kallion alueen kunnissa ilmenneistä neljästä tartuntaketjusta, joista yksi, arviolta noin 50 henkilöä koskeva ketju on hetki sitten ilmaantunut Sievissä. Muut paikkakunnat ovat Ylivieska & Raudaskylä ja Alavieska, sekä Nivala. Altistuneiden yhteismäärä on kaikkiaan noin 200 henkilöä.

Infektiolääkäri Arto Nieminen kertoo tilanteen olevan hallinnassa, sillä kolmen ketjun osalta tartuntalähde ja altistuneet on selvitetty ja asetettu karanteeniin, Sievin osalta tutkimukset jatkuvat.

– Tartunnan saaneet ovat pääosin nuoria, perusterveitä ihmisiä, jäljityksessä on tullut esille myös oireettomia tartunnan saaneita, Nieminen kertoo.

Vahvana viestinä on nyt se, että koronatilanne on kevääseen verrattuna erilainen ja tartunnan saamisen riski eri tilanteista on huomattavasti suurempi.

PPKY-Kalliosta annetaankin kuntalaisille seuraavia ohjeita.

– Vahva Maskien käytön suositus ja käsihygienia, jotka nyt tulee ottaa todella vakavasti, taudin torjunta on jokaisen vastuulla.

– Sosiaaliset kontaktit tulee rajoittaa minimiin

– Myös jopa kymmenen hengen kokouksien/tilaisuuksien tarpeellisuutta tulee harkita tarkasti.

– Menojen ja asiointien rajoittaminen vain välttämättömiin

– Edellämainitut vahvat suositukset voimassa 6.12. 2020 saakka.

TULEVASTA VIIKONLOPUSTA

– Kalliosta seurataan tilanteen kehittymistä aktiivisesti. Arviona on, että viikonlopun aikana altistukset voivat mahdollisesti nousta 20-30 henkilöllä. Kalliosta tiedotetaan maanantaina lisää mahdollisiin rajoitussuosituksiin ja/tai määräyksiin liittyen.

Sievin kunnanjohtaja Mauno Ranto kysyi mahdollisista rarjoitustoimista ja niiden sisällöstä

– Mikäli tilanne lähtee viikonlopun aikana oleellisesti pahenemaan, on mahdollista että siirrytään tiukempiin rajoitusmääräyksiin, jotka voivat tuoda jyrkempiä rajoituksia tapahtumiin ja yritystoimintaan, Kallion edustajat totesivat.