Kyläkauppa Erkan ovet ovat auki ja kauppa käy

Huhut liiketoiminnan lopettamisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Neljä sanaa Postin 31.3. lähettämässä postinumeroalueen 85310 alueella asuville on herättänyt Sievissä hämmennystä, joka tässä jutun alussa heti oikaistakoon.

Valitettava väärinkäsitys liittyy edellä mainittuun Postin tiedotteeseen, jossa Posti ilmoittaa virheellisesti Erkan lopettavan liiketoimintansa 1.4 alkaen. Todellisuudessa tämä ilmoitus koski vain Erkan postipalveluja, ei kauppatoimintaa.

Kyläkauppa Erkan kauppatoiminta on kuitenkin jatkunut entiseen malliin ja liiketoiminnan jatkajaa selvitetään edelleen, Erkan kauppiaat Erkki ja Riitta Himanka, sekä Asemakylän kyläyhdistyksen aktiivi Mauno Korhonen vahvistavat.

– Väärinkäsityksen vuoksi monet ovat luulleet kaupan ovien olevan kiinni ja se on näkynyt asiakaskäynneissä, Himangat ja Korhonen harmittelevat. Tutun lankapuhelinnumeron vaihtuminen langattomaksi on myös saattanut sekoittaa asiaa.

– Tavoitteena on, että toimiva kauppa saataisiin siirrettyä uudelle vetäjälle, sillä suljetun kaupan uudelleen avaaminen olisi huomattavasti työteliäämpää ja kalliimpaa.

Tarmo-ketjun alla toimivalle Kyläkauppa Erkalle on etsitty jatkajaa aktiivisemmin viime vuoden puolelta alkaen.

– Yhden ehdokkaan kanssa neuvottelut etenivät jo loppusuoralle, mutta ne kariutuivat ulkoisten syiden vuoksi. Aikaa hukkaantui, mutta uusien ratkaisujen työstöä jatkettiin heti, sillä kyläkaupan jatkuminen on koettu tärkeäksi yhteiseksi asiaksi.

– Uudelle kauppiaalle olemme rakentaneet aloituskuvion helpoksi ja edulliseksi. Vaikka verkkoja on jo vesillä, kauppiasurasta kiinnostuneet voivat edelleenkin ottaa meihin yhteyttä. Postin palvelujenkin takaisin saaminen onnistuu. Olemme mielellämme tukena uudelle yrittäjälle yhdessä kyläyhdistyksen jäsenten kanssa. Erkki ja Riitta sekä Mauno sanovat.

Kuvateksti:

Kyläkauppa Erka on tärkeä palvelujen tuottaja ja oman kylän monipalvelukeskus, jonka merkitys on kokoaan suurempi sekä taloudellisesti että yhteisöllisesti.

– Kaupan ovet ovat auki ja jatkajan osalta käydään neuvotteluja. Kun mitään ei vielä lyöty lukkoon saa sanaa pistää kiertämään tarjolla olevasta hyvästä kauppapaikasta. Autamme mielellämme yhdessä uuden jatkajan alkuun. – Erkalla on myös yllättävän laaja tarvikevalikoima, kannattaa kysyä, ennen kuin lähtee kauemmaksi ajamaan, kyläyhdistysaktiivi Mauno Korhonen sekä kauppiaat Erkki ja Riitta Himanka kannustavat Erkan runsaan kylmätiskin äärellä.