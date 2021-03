Lähilauantaina ostetaan läheltä, omasta kotikunnasta tai lähiöstä!

Koko Suomessa vietetään 20.3. ensimmäistä kertaa Lähilauantaita. Tuemme sillä paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä. Nyt jos koskaan on tärkeää pitää yhtä, tukea lähipalveluita ja pitää alueen rattaat pyörimässä.

Yritysten tukeminen on nyt tärkeää, sillä koronakriisi on vaikeuttanut yritysten toimintaa koko maassa. Uhkana on, että hyviä yrityksiä kaatuu turhaan, ja palvelut ja työpaikat menetetään pitkäksi aikaa. Koronakriisi korostaa vastuullisen kuluttamisen merkitystä.

– Turvallisia tapoja ostaa on kuitenkin olemassa: kunnon maskit ja turvavälit auttavat paikan päällä asioimisessa, ja verkkokaupasta voi ostaa kansainvälisten jättien sijasta omasta lähiyrityksestä, toteaa Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.

Lähilauantai kampanja on näkyvästi esillä eri some-kanavissa. Yksittäisellä ostotapahtumalla ja some-postauksella, on iso merkitys pienyrittäjälle.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimialueella useampi paikallisyhdistys järjestää omaa Lähilauantai kampanjointia. Esimerkiksi Haapajärvellä, Kalajoella, Kaustisella, Nivalassa, Perhossa ja Ylivieskassa, yrittäjäyhdistykset ovat järjestäneet omia kampanjoita, jotka ovat esillä paikallisissa lehdissä ja some-kanavissa. Lisäksi järjestetään erilaisia arvontoja. Myös yksittäiset yritykset ovat lähteneet viestimään Lähilauantai kampanjasta.