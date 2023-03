Leden Group muuttaa Oulaisiin – 250 työpaikkaa lähtee Sievistä

Leden Group kertoo tiedotteessaan fuusioivansa tytäryhtiönsä Celermecin, LaserCompin ja Ojala-Yhtymän Leden Finlandiksi ja siirtävänsä suuren osan toiminnoistaan Oulaisiin parin vuoden kuluttua.

Tiedotteessa kerrotaan Oulaisiin siirtyvän Leden Groupin ohutlevytoiminnot, kisko-osamekaniikan ja kokoonapanotoiminnot, jotka toimivat nyt Sievissä. Noin 250 työntekijän työpaikka vaihtuu Sievistä Oulaisiin.

Sievissä säilyy koneistustoiminnot ja Nivalassa laserleikkaustoiminnot, mitkä tarkoittavat yhteensä noin 50 työpaikkaa.

– Modernit tilat tehostavat toimintaamme, kun tilat voidaan suunnitella nähtävissä olevien tarpeidemme mukaisesti. Siitä hyötyvät sekä asiakkaat että henkilöstö, sanoo Leden Groupin toimitusjohtaja Juha Heikkinen yhtiön tiedotteessa.

Kunnanjohtaja Kai Korhonen luottavaisena tulevaan

Sievin kunnanjohtaja Kai Korhonen toteaa, että yhtiön muutto Sievistä Oulaisiin laittaa miettimään, mutta luottoa on tulevaan. Asia ei tullut Korhoselle tai Sievin kunnalle yllätyksenä, vaan keskustelua yhtiön ja kunnan välillä on käyty useamman vuoden.

Korhonen ei osaa vielä arvioida, minkälaisia vaikutuksia suuren yhtiön muutolla paikkakunnalta on, vaan sanoo vaikutusten riippuvan siitä, löytyykö tiloihin uusia yrittäjiä.

Korhonen kertoo, että tällä hetkellä Sievissä ei ole kunnan omistamia teollisuustiloja vapaana ja uskookin vapautuville tiloille olevan kysyntää. Tilat ovat osittain yhtiön omistuksessa, mutta suurimmalta osin vuokrattuna. Sievin kunta ei omista tiloja.

– Kaikesta huolimatta katson luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Sievissä on vahvat perinteet, että teollisuutta ja yritystoimintaa on täällä. Uskon vakaasti, että näin on myös tulevaisuudessa.