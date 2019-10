Linnunlaulun päiväkoti valmistuu loka-marraskuun vaihteessa. Katso kuvat!

Linnunlaulun päiväkoti on yksi Sievin isoista hankkeista tänä vuonna. Lähellä luontoa oleva ja väljästi mitoitettu päiväkoti on tehty viimeisen päälle hyvin. Lokakuun lopussa valmistuva päiväkoti on kohta valmis käyttöön. Kalustaminen voitanee aloittaa heti kuunvaihteessa, ja viimeistään marraskuun lopussa päiväkoti on muuttovalmis. Katso koko juttu viikon Sieviläisestä!

Muokkaus 10.45:

Päiväkodin nimi on Linnunlaulun päiväkoti, ei Laululinnun, kuten jutussa virheellisesti luki.