Ministeri Lintilä tutustui tuulipuistoon Sievissä

Sievin Jakoistenkallion tuulivoimahanke on edennyt toteutusvaiheeseen.

Heti kun yhdeksän vuoden selvitys- ja lupahakuprosessi saatiin päätökseen käynnistettiin alueella maansiirtotyöt. Tuulipuisto on loistava esimerkki alueellisen yhteistyön merkityksestä. Maansiirto- ja perustustöistä vastaa sieviläisen Juha Takasen maanrakennusyhtiö aliurakoitsijoineen. Betonirakenteet toimittaa KS Betonirakentajat.

Tuulimyllyjä alueelle tulee yhteensä seitsemän kappaletta. Kunnan maalle myllyistä tulee kolme loput neljä sijoittuvat yksityisten maille. Kivimateriaali toimitetaan tuulipuiston viereiseltä louhokselta.

”Tuulipuiston investoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa, laskennallinen sähköteho on noin 30 Mwh/tunti. Tämä on Sievin historia suurin teollinen kertainvestointi” toteaa Risto Vilen.

Kuva: Risto Vilen (toinen vas) esittelee tuulipuistohanketta ministeri Mika Lintilälle. Mursketyömaata seuramasaa myös ministerin avustaja Antti Siika-aho (oik) ja Aleksi Vilen.