PPKY KALLION KORONATIEDOTE 30.11.2020

Viikonloppuna kymmenen uutta tartuntaa Kallion alueella, 26.-27.11 välisenä aikana Varaosa P.Junttilalla Nivalassa asioineita kehotetaan seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi testiin

Tänään 30.11. Nivalassa todettiin yksi uusi tartunta. Koronapositiiviseksi myöhemmin todettu henkilö asioi Nivalassa Varaosa P. Junttilalla 26. ja 27.11.2020. Jos asioit liikkeessä 26.–27.11., seuraa oireita ja hakeudu herkästi testiin.

Viikonlopun aikana Kallion alueella todettiin lauantaina 6 ja sunnuntaina 4 uutta tartuntaa. Lauantain tapaukset liittyvät aiempiin ketjuihin. Sunnuntaina Ylivieskassa todettiin yksi uusi tartuntaketju, johon liittyen altistuneet ovat selvillä ja heidät on asetettu karanteeniin.

Ilmaantuvuusluku Kallion alueella on 93 edellisen 7 vuorokauden ajalta. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohti.

Huomattavaan ilmaantuvuuteen perustuen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on voimassa vierailukielto tehostettuun palveluasumiseen ja vuodeosastoille riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi 18.12.2020 saakka. Jos läheisesi on saattohoidossa, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön vierailun järjestämiseksi.

Tartunnan saamisen riski alueella on suurempi kuin aiemmin. Aiemmin todettujen ketjujen perusteella lisääntynyt riski saada tartunta koskee erityisesti Sieviä ja Ylivieskaa. Eristyksissä tai karanteenissa Kallion kunnissa on tällä hetkellä n. 400 ihmistä.

Korona voi alkaa lieväoireisena

Kallion infektiolääkäri Arto Nieminen kertoo, että koronaviruksen aiheuttama tauti on ollut useassa tapauksessa herkästi tarttuva. Oirekuva on kaksivaiheinen: alkuoireet ovat hyvin lieviä flunssantyyppisiä oireita ja noin 5 vuorokautta myöhemmin ilmaantuu korkea kuume johon liittyy myös lihaskipua. Suurin osa tartunnan saaneista on kertonut tähän vaiheeseen liittyneen myös maku- ja hajuaistin muutoksia tai ripulia.

Arto Nieminen kehottaa hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä:

– Kallion alueella on nyt koronaa enemmän kuin kertaakaan aiemmin. Lievissäkin flunssaoireissa tulee hakeutua koronavirustestiin, sillä flunssasi voi nyt olla koronaa.

Koronavirus tarttuu jo 1–2 vuorokautta ennen oireiden alkua. Tartunnan saanut voi siis levittää virusta tietämättään edelleen ennen kuin oireet alkavat.

Päivähoitoon, kouluun, töihin tai harrastuksiin ei tule lähteä jos on vähänkään flunssan oireita.