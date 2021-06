Rami Rauhala keräsi eniten ääniä

Keskustan Rami Rauhala oli kuntavaalien ääniharava 111 äänellä. Toiseksi eniten ääniä keräsi Perussuomalaisten Ari Ahola 95- ja kolmanneksi eniten Vasemmiston Kari Honkala 70 ääntä.

– Nöyräksihän tällainen äänimäärä vetää. Ääniä tuli selvästi enemmän, mitä neljä vuotta sitten. Suuret kiitokset niille äänestäjille, jotka ovat minuun luottaneet. Tässä on neljä vuotta toimittu kunnanhallituksen puheenjohtajana ja on ollut monta tiukkaa paikkaa ja vaikeita asioita hoidettavana. Toki vastapainoksi on ollut helpompiakin asioita, mutta vastuuta on koetettu kantaa ja siinä myös onnistuttu.

– Meillähän nyt valtuuston koko pienenee kuudella valtuutetulla, että sillä tavalla tulosta on vaikeampi verrata, mutta sellainen nopeasti tehty huomio osoittaa, että naisia tuli valituksi uuteen valtuustoon vähän. Näillä naisilla jotka nyt valittiin, varmaankin tulee työtä piisaamaan.

– Sievissä uusi kunnanjohtaja aloittaa syyskuun alussa, joten uusi johtaja ja uusi valtuusto ovat varmasti ihan myönteinen asia. Myös uusia valtuutettuja tuli aika paljon, jotka varmaan tuovat uusia näkemyksiä päätöksentekoon.

– Tärkeitä asioita tulee varmasti riittämään. Miten saataisiin muuttovoittoa kasvatettua Sieviin. Työpaikkojen lukumäärään pitää yrittää seuraavan neljän vuoden aikana saada lisäystä. Sievi tunnetaan erittäin teollistuneena maalaispitäjänä ja uusille yrityksille pitää jatkossakin olla helppoa perustaa yritys Sieviin.

– Tällaisia ajatuksia tässä näin äkkiseltään. Olen tosiaankin iloinen ja kiitollinen minua äänestäneille ja tulen tekemään parhaani Sievin- ja sieviläisten hyväksi, Rami Rauhala lopettaa.