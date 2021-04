Reisjärven Suviseurat järjestetään verkossa ja radiossa

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) johtokunta on tehnyt päätöksen Reisjärven Suviseurojen toteuttamisesta radiossa ja verkossa tulevana kesänä 2021. Suviseurat järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaan 2.-5.7.2021. Radio- ja verkkoseurojen lähetyspaikkana toimii Reisjärven kristillinen opisto.

Suviseurat on Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma, joka kokoaa keskimäärin noin 80 000 seuravierasta. Koronapandemiatilanteen vuoksi seurat on päätetty järjestää tänäkin vuonna virtuaalisena verkossa ja radiossa. Suviseurat järjestetään SRK:n vuosikokouksen hyväksymän suunnitelman mukaan Reisjärvellä 2021, Lopella 2022, Kauhavalla 2023 ja Pudasjärvellä 2024. SRK selvitti myös mahdollisuutta siirtää edelleen vuodella eteenpäin Suviseurojen järjestelyvuoroja.

Tulevan kesän Suviseuroja on järjestelty jo pitkään Reisjärvellä, Haapajärvellä ja lähialueiden kunnissa. Maailmanlaajunen pandemia on kuitenkin muuttanut tilanteen. – Suviseuravieraiden turvallisuus on niin keskeistä, että tehty päätös toteuttamistavasta on hyvin ymmärrettävä, järjestelyorganisaation päätoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Poikkimäki kertoo.

Päätoimikunta kokoontuu huhtikuun viimeisellä viikolla päättämään käytännön järjestelyistä uudessa tilanteessa.

Artikkelikuvan kuvateksti: Talvinen näkymä osasta Reisjärven suunnitellusta Suviseura-alueesta. Koronapandemian vuoksi ensi kesän Suviseurat järjestetään Reisjärveltä radion ja internetin välityksellä. Kuva: Ville Laitila.