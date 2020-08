Sievin ensimmäiset kuntoportaat valmiit

Sievinkylä muodostuu kolmesta alueesta: Sievinmäki, Markkula ja Vanhakirkko. Asutus on pääosin keskittynyt Vanhankirkon alueelle. Sievin pienimmästä kylästä on rakentunut paikkakunnan vahvin talouskylä.

– Vuonna 1980 perustimme Sievin ensimmäisenä kylänä kylätoimikunnan kehittämään kylämme toimintaa. Toiminnan laajetessa perustimme Sievinkylän Asunnot Oy:n edistämään asuntotuotantoa.

– Sen puitteissa rakensimme 10 erikokoista asuntoa käsittävän kahden rivitalon kokonaisuuden. Rinnalle Sievin vanhustenkotiyhdistys rakennutti 6 huoneiston rivitalot. 10.5.1996 muutimme yhtiön nimen Sievinkylän Kehitys Oy:ksi, hallituksen puheenjohtaja Sakari Virta kertoo.

Viimeisimpinä isoina projekteina ennen kuntoportaita on vanhan Rohmu-nimisen soramontun rannalle rakennettu vain Sievinkyläläisten käyttöön tarkoitettu uimaranta pukuhuoneineen ja rantasaunoineen. Sähköliittymän saamisen jälkeen avanto on pysynyt päivittäin avoimena viimeisen 9 vuoden aikana sähköpumpun avulla. Useana vuotena uimapaikalle on noussut myös jäästä rakennettu jääsauna. Ensimmäinen jääsauna tehtiin vuonna 2010, jonka antamat viimeiset löylyt otettiin juhannuksena.

– Viime talvet ovat olleet niin lämpimiä, että ole voineet rakentaa jääsaunaa vuoden 2015 jälkeen, Virta jatkaa. Nyt valmistuneet kuntoportaat ovat kuitenkin kaikkien sieviläisten ja kauempaakin tulevien vapaassa käytössä. Idea ja päätös kuntoportaitten rakentamisesta virisi kyläaktiivien huomattua juoksuportaiden suosion olevan kovassa nosteessa.

– Rahallinen kustannusarvio oli 2499 euroa, johon saimme kunnan tukena 1300 euroa. Loppu katettiin talkoilla ja omarahoituksella.

– Kustannusarvio tosin nousi 15 prosentilla päätettyämme leventää portaita, mutta senkin saimme miltei täysin katettua saunamaksujen ja uusien kannatusjäsenien tuen turvin. Tästä suurkiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille. Portaiden yläpäässä sijaitsevan levähdyspenkin saimme lahjoituksena ZetorWeljiltä.

Kuntoportaat ovat ahkerassa käytössä ja ympäröivä maasto tarjoaa mukavan lenkkipolun portaiden yhteyteen.

– Hyvillä ilmoilla täällä on kuntoilijoita iltamyöhään, jopa kello 21 jälkeenkin juoksijoita on riittänyt. Portaiden jälkeen kuntoilija voi halutessaan kaartaa oikealle, juosta pesäpallokentän reunaa ja kaartaa jälleen oikealta alkavalle metsäpolulle, joka vie portaiden alapäähän, Sakari selvittää.

Yhteistyö kuntoportaiden viereen pesäpallokentän kunnostaneen Sievinkylän Nuorisoseuran kanssa on kitkatonta.

– Meillä on selkeä työnjako. Nuorisoseura huolehtii liikunta- ja kylätapahtumista ja Sievinkylän Kehitys Oy on puitteita rakentava sekä ylläpitävä organisaatio.

– Viime vuosina Sievinkylälle on muuttanut paljon nuoria perheitä, joten tulevaisuus näyttää valoisalta, Sakari Virta summaa. TR

Tiesitkö?

Sievinkylän jääsauna on päässyt 19 muun erikoisen Suomalaisen saunan joukossa Janne Pekkalan, Katariina Vuoren ja Vesa Rannan kirjoittaman Saunakeittokirjan sivuille. Yksi jääsaunalle kirjoitetuista resepteistä on nimeltään Avantouimarin pähkinäinen ruisyllätys.

Avantouimarin pähkinäinen ruisyllätys (4 kauhallista)

– Ruukullinen rucolaa

– 4 paksua viipaletta voimakkaan makuista juustoa (esimerkiksi. Polar)

– 2 dl macadamiapähkinöitä

– 1 ½ dl pinjansiemeniä

– 4 pyöreää, pientä, halkaistua ruisleipää (esim. Reissumies) sekä foliota tai leivinpaperia.

Tämä annos valmistuu saunoessa helposti ja nopeasti foliolla tai leivinpaperilla vuoratussa saunakauhassa. Vuoraa metallinen löylykauha foliolla tai leivinpaperilla, laita sen päälle reilu peti rucolaa, sen päälle paksu siivu juustoa, ½ dl macadamiapähkinöitä ja vajaa puoli desiä pinjansiemeniä. Aseta päälle kanneksi ruisleivän puolikas halkaisupinta alaspäin. Lämmitä kauhaa kivien yläpuolella noin 3-5 minuuttia ja keikauta annos lautaselle. (Lähde Saunakeittokirja)

Kuntoportaat