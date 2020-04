Sievin Jalkine päätti YT-neuvottelut – lomautukset koskevat lähes koko henkilöstöä

Sievin Jalkine Oy tiedotti torstaina, että YT-neuvottelut on saatu päätökseen. Tuotantoa sopeutetaan lomautuksilla tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Koronaviruksen aiheuttamat maailmanlaajuiset ja valtakunnalliset vaikutukset myyntiin arvioidaan olevan erittäin merkittävät jo valmiiksi epävakaan maailmantalouden lisäksi. Tilanne on vuoden vaihteen jälkeen muuttunut nopeasti supistuvaan markkinatilanteen eikä yrityksellä ole tietoa, milloin tilanne paranee.

– Viime päivien ja viikkojen uutisointien perusteella arvioimme, että tilanne tulee heikkenemään nopeasti lähitulevaisuudessa ja käännettä parempaan joudutaan todennäköisesti odottamaan pitkään, yrityksen toimitusjohtaja Juha Jokinen kertoo tiedotteessa.

– Tässä taloudellisessa ympäristössä tulevaisuuden arvioiminen on erittäin haastavaa ja tuotantoa joudutaan sopeuttamaan myyntiä vastaavaksi lomautuksilla. Lomautusten kesto on alle 90 työpäivää ja ne tulevat koskemaan lähes kaikkia työntekijöitä ja toimihenkilöä. Arvioitu sopeuttamisen kesto tulee olemaan vuoden 2020 loppuun saakka. Lomautusten kokonaiskeston toteutuminen käytännössä riippuu täysin siitä, miten myynti todellisuudessa kehittyy. Toivomme, että nyt päätetyt sopeutustoimet ovat riittävät. Sopeuttamistoimenpiteiden ensisijaisena tavoitteena on varastomäärien saaminen tavoitetasoon ja työpaikkojen turvaaminen jatkossakin mahdollisimman monelle henkilölle Sievissä ja Oulaisissa, hän jatkaa.

Sopeuttamistoimet eivät vaikuta yrityksen palvelukykyyn.

– Myyntimme toimii normaalisti, otamme tilaukset vastaan ja toimitamme asiakkaillemme kuten tähänkin saakka, Jokinen kertoo.

Sievi-konserni on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, joka työllistää noin 530 henkilöä. Viennin osuus tuotannosta on noin 50 prosenttia. Sievi-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 120 miljoonaa euroa.

Hanna Kankaanpää