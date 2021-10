Sievin koronatartunnat ryöpsähtivät kovaan kasvuun

tällä viikolla 15 tartuntaa – koululaisia karanteenissa noin 50

– Kalliolta Sieviin vahva rajoitussuositus

(Ppky Kallio/Sieviläinen 15.10.2021)

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettu tällä viikolla toistaiseksi 28 uutta koronavirustartuntaa. Sievissä tartuntoja on todettu 15, Ylivieskassa 10 ja Nivalassa 3. Koronatilanne on heikko etenkin Sievissä, jossa ilmaantuvuusluku on noin 300. Tartunnan saaneista suurin osa on rokottamattomia.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio suosittelee, että erityisesti Sievissä rajoitetaan kontakteja ja hakeudutaan koronanäytteenottoon lievissäkin hengitystieinfektion oireissa. Erityisesti rokottamattomien tai vain ensimmäisen koronarokoteannoksen saaneiden on tärkeää hakeutua koronatestiin oireiden ilmaantuessa.

Jotta koronatilanne ei sekoita syyslomasuunnitelmia, suosittelemme maskin käyttöä koko kuntayhtymän alueella. Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on myös tärkeää huolehtia.

Palvelutaloissa ja vuodeosastoilla vierailevien tulee käyttää maskia kaikissa Kallion kunnissa.

Sievin kunnan vs. sivistystoimenjohtaja Teemu Pelkonen kertoo, että perjantain 15.10 koululaisia on asetettu karanteeniin useammalta koululta. – Tällä hetkellä etäopetukseen on siirretty yhteensä noin 50 oppilasta, Pelkonen kertoo.

KORONAROKOTUSTEN AJANVARAUKSETTOMAT WALK-IN PÄIVÄT KALLION ALUEELLA

Koronarokotus suojaa tehokkaasti koronavirusinfektion vaikealta muodolta. Ensimmäisen koronarokotteen tai tehosterokotteen voi hakea walk in -päivinä viikolla 42 seuraavasti:

Sievi ja Ylivieska: ti 19.10. klo 12–15.30

Alavieska: to 21.10. klo 9–12

Nivala: to 21.10. klo 12–15.30

Rokotukset annetaan Sievissä, Alavieskassa ja Nivalassa neuvoloissa, Ylivieskassa srk-koti Mariassa. Viikolla 43 ei ole koronarokotusten walk in -päiviä.