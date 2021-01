Sievin tartuntaketjuissa eniten tartuntoja – riski uusista tartunnoista

Ajankohtaista koronavirustilanteesta pe 8.1.2021 klo 12.07.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todetaan viikoittain uusia koronavirustartuntoja. Viruksen leviämien estämiseksi on erittäin tärkeää, että lievissäkään flunssaoireissa ei mennä kouluun, päivähoitoon, asioille, töihin tai harrastuksiin. Jos sinulla on vähäisiäkään koronavirukseen viittaavia oireita, pysyttele kotona, vältä lähikontakteja ja hankkiudu herkästi koronatestiin.

Viime viikkojen aikana tartuntoja on todettu eniten Sievin kahdessa tartuntaketjussa. Sievin tilanteeseen liittyen tehdään parhaillaan testauksia, ja on mahdollista, että uusia positiivisia tuloksia ilmaantuu myös viikonlopun aikana.

Ohjeita ulkomailta saapuville

Suomessa on todettu Britanniasta ja Etelä-Afrikasta peräisin olevia muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia. Muuntunut virus voi tarttua ja levitä aiempaa nopeammin. Muunnoksen leviämisen estämiseksi viranomaiset ohjaavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia rajanylityspaikoilla tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.

Jos olet oleskellut Britanniassa tai Etelä-Afrikassa 7.12. tai sen jälkeen, hakeudu koronatestiin heti Suomeen saavuttuasi, vaikka olisit oireeton tai jo käynyt testissä. Myös muualta ulkomailta saavuttaessa koronatestausta suositellaan. Tavoitteena on tunnistaa kaikki virusmuunnoksen tautitapaukset ja tartunnalle altistuneet mahdollisimman nopeasti.

Jos olet ollut altistunut koronalle Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuneen henkilön välityksellä, noudata tiukasti karanteenimääräystä ja pysy erillään muista ihmisistä 14 vuorokautta. Hankkiudu testiin oireista riippumatta heti, kun altistuminen on havaittu, ja uudelleen ennen karanteenin lopettamista.

Kaikki matkustajalennot Iso-Britanniasta on keskeytetty 11.1. asti. Viranomaiset ohjaavat Suomeen Britanniasta tai Etelä-Afrikasta saapuvia rajanylityspaikoilla tehostetusti koronavirustestiin ja karanteeniin.

Omaehtoinen karanteeni

Suomeen saa 11.1.2021 alkaen tulla ilman omaehtoista karanteenia Thaimaasta, Uudesta-Seelannista, Etelä-Koreasta, Australiasta ja Ruandasta. Muista maista saapuville suositellaan 10 vrk omaehtoista karanteenia.

Voit lyhentää omaehtoista karanteenia kahdella vapaaehtoisella testillä.

Jos sinulla on Suomeen saapuessasi korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä, mene toiseen koronatestiin aikaisintaan 72 tuntia maahan saapumisen jälkeen. Jos tämän toisen testin tulos on negatiivinen, voit keskeyttää omaehtoisen karanteenin.

Jos sinulla ei ole alle 72 tuntia vanhaa todistusta negatiivisesta koronatestistä, suosittelemme omaehtoista karanteenia riippumatta siitä, kauanko viivyt Suomessa. Voit lyhentää karanteenia menemällä koronatestiin heti, kun saavut Suomeen. Mene toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, voit lopettaa omaehtoisen karanteenin.



Kun odotat testituloksia, pysy omaehtoisessa karanteenissa kotona tai majapaikassasi.

Sinun ei tarvitse jäädä omaehtoiseen karanteeniin,

jos sinulla on lääkärintodistus siitä, että olet sairastanut COVID-19-taudin alle 6 kuukautta sitten.

Jos sinulla on Suomeen saapuessasi alle 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä ja oleskelet Suomessa alle 72 tuntia.



Lue lisää: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

Pohjois-Pohjanmaa edelleen leviämisvaiheessa

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi eilen torstaina, että Pohjois-Pohjanmaa on edelleen koronaepidemian leviämisvaiheessa. Tartuntojen määrä on alueella jatkunut joulun pyhien jälkeen kasvusuunnassa: viikolla 53 tartuntoja todettiin kaikkiaan 126, mikä on yli puolet enemmän kuin sitä edeltäneellä viikolla. Viikolla 1 tartuntoja oli torstai-iltapäivään mennessä todettu yhteensä 79 ja määrän oletetaan asettuvan vähintään viikon 53 tasolle. Kaikkiaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt 1650 tartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa seitsemän potilasta.

Suuri osa nyt todetuista tartunnoista on tapahtunut perheen tai muun lähipiirin sisällä. Myös joulun ja uudenvuoden vierailut näkyvät tartuntamäärissä. Huolestuttavaa on, että yhä useampi tartunnan lähde jää selvittämättä. Tautia on väestössä selvästi siis liikkeellä, mutta samaan aikaan koronatestiin hakeutuneiden määrä on jäänyt joulun ja uudenvuoden aikaan alhaiseksi. Ryhmä muistuttaa, että keskeinen tekijä epidemian hallinnassa on hakeutuminen koronatestiin heti, kun pieniäkään oireita ilmenee.

Koordinaatioryhmän alueelle aikaisemmin antamat suositukset ovat voimassa 18. tammikuuta saakka. Suositusten jatkamista tarkastellaan seuraavan kerran tiistaina 12. tammikuuta.

Hygieniaohjeita sekä voimassaolevia suosituksia ja rajoituksia tulee noudattaa edelleen. Käytä maskia kun käyt kaupassa tai asioilla, pidä 1–2 metrin turvaetäisyys, pese kädet usein vedellä ja saippualla ja käytä tarvittaessa käsihuuhdetta. Lataa matkapuhelimeesi Koronavilkku.

Jos sinulla on lieviäkään koronavirustartuntaan viittaavia oireita, hankkiudu herkästi koronatestiin. Yhteystiedot: