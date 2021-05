TAITO-käsityökoulun 30-vuotisjuhlanäyttely Taidelaarissa

Taito Keski-Pohjanmaa aloitti käsityökoulutoiminnan Kalajoella virallisesti vuonna 1991. Alku tehtiin yhteistyössä Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa ja muutaman vuoden kuluttua Taito Keski-Pohjanmaan Kalajoen taitokeskus otti vetovastuun Kalajoen opetuksesta.

Sievissä taiteen perusopetuksen käsityön opetus alkoi vuonna 1998. Tällä hetkellä Taito Käsityökoulu toimii Kokkolassa, Kalajoella, Kannuksessa, Kaustisella ja Sievissä. Oppilaita on vuositasolla reilut 280. Taito Keski-Pohjanmaan Taito käsityökoulu hyväksyttiin vuonna 2020 mukaan valtionosuusrahoitukseen. Tämä mahdollisti rehtorin palkkaamisen ja opetuksen laajentamisen uusille paikkakunnille ja kohderyhmille.

TAITO-käsityökouluun voivat hakea varhaisikäisitä ylöspäin ja hakuaika on 26. päivä toukokuuta asti. Juhlavuoden KOTONA näyttely esittelee jokaisella näyttelypaikkakunnalla, Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokkola ja Sievi lukuvuoden 2020-2021 aikana valmistuneita töitä ja kuvia menneiltä vuosilta.

Sievin KOTONA-oppilaistöiden kevätnäyttely avataan Taidelaarissa 6.5. Kirjastojen tietokantojen yhdistämisen sulkuaikana 10-23.5.2021 kirjasto on suljettu. Sulkuaikana Taidelaarin näyttely on avoinna kirjaston normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Sulkuaikana näyttelyyn kuljetaan kirjastotalon takaa alaoven kautta. Kulku on esteetön.