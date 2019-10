Toimiva pihavalaistus luo tunnelmaa ja turvallisuutta

Syksyn pimenevien iltojen myötä huomio kannattaa kiinnittää myös oman piha-alueen valaistukseen. Ulkoalueiden valaistus on toimiva ja onnistunut, kun pihalla voi liikkua ja alueen hahmottaa samoin kuin päivänvalossakin: turvallisesti ja häikäistymättä. Onnistuneesti toteutetun ulkovalaistuksen myötä tunnelmallisesta pihapiiristä voi nauttia ympäri vuoden.

Vaikka valaistuksen ensisijainen tehtävä on turvata pimeällä piha-alueella ja esimerkiksi sen käytävillä, rapuilla ja rampeilla liikkuminen, lisää valo myös turvallisuuden tunnetta. Valaistu pihapiiri ja sen rakennukset viestittävät asukkaiden läsnäolosta vähentäen samalla riskiä kutsumattomien liikkujien vierailuihin.

Yrittäjäperheen lapset tottuvat perheyrityksessä erilaisiin työtehtäviin jo nuoresta lähtien. Sähköinsinööriksi kouluttautuneen Aleksi Kotilaisen työnkuva on vuodesta 1962 toimineen Kotilainen Oy;n palveluksessa monipuolinen aina suunnittelusta sähköasennuksiin saakka.

– Noin 2010 vuosikymmenen vaihteesta alkaen yleistyneet ja entistä valovoimaisimmiksi kehittyneet LED-valaisimet ovat tuoneet paljon etuja ja uusia mahdollisuuksia myös pihavalaistusratkaisuihin. Vähän virtaa kuluttavia ja hinnaltaan yhä edullisimmiksi muuttuvia LED-valaisimia voidaan hyödyntää muun muassa pylväsvalaisimina, spotteina, ylös-alas-valoina, valonauhoina ja piha-altaisiin veden alle upotettavina vaihtoehtoina, Aleksi Kotilainen kertaa.

Olipa kohde suuri tai pieni, huolellinen suunnittelu varmistaa pihavalaistuksen onnistuneen sekä kustannustehokkaan toteutuksen. Maahan asennettavat valaisimet ja kaapelit on edullisinta asentaa sulan maan aikana. Omaa pihavalaistustaan pohtivalle Aleksi antaa muutamia vinkkejä.

– Aikataulun ja budjetin pohdinnan yhteydessä kannattaa selvittää maan alle asennettujen varausputkien sijainti ja määrä sekä se onko varausputki tuotu sähkökeskukseen saakka. Varausputkien ansiosta tarve sähkökaapeleiden maahan kaivamisesta vähenee.

– Lista valaisimien määrästä ja valaisintyyppeistä sekä niille suunnitelluista sijainneista auttaa tarvittavien kaapeleiden, valaisimien, tarvikkeiden määrän ja eri vaihtoehtojen sekä työajan arvioinnissa. Myös ulkosähköpistokkeiden ja valaisimien kytkimien paikat kannattaa miettiä etukäteen, Aleksi summaa.

Liikkumisen turvaamisen lisäksi pihavalaistuksesta on monia muitakin hyötyjä, sillä hämärässä ja pimeässä valaistuksella voidaan kontrolloida sitä, mitä pihasta halutaan nostaa esille tai esimerkiksi keskeneräisyyden vuoksi myös peittää. Pihan huoltotiloja ei varsinaisesti ole syytä korostaa, mutta on tärkeää että sielläkin on riittävä valaistus. Liiketunnistimet ja valojen säätömahdollisuus lisäävät käyttömukavuutta.

– Oikein sijoitetuilla valaisimilla voidaan ohjata saapuvien vieraiden liikkumista piha-alueilla ja talon valaistu numero tai erillinen numerovalaisin on erittäin tärkeä muun muassa hälytysajoneuvon kuljettajille oikean paikan löytämisessä.

– Valaistuksella voidaan myös luoda tilan tuntua, korostaa esimerkiksi pihan kasveja, kiviä ja rakennuksia sekä luoda elävyyttä vaikkapa liekkien loimulla tai sitä jäljittelevällä valaisimilla, Aleksi Kotilainen jatkaa.

Vesi ja valo ovat myös kiehtova yhdistelmä. Koriste- ja porealtaiden sekä suihkulähteiden valaisemiseksi on tarjolla monenlaisia valaisimia ja värivaloja, joita voi asentaa veden alle tai liittää pumpun nousuputkeen. Valoa pulppuava vesilähde on näyttävä ja piristävä lisä syyskesän iltoihin.

Pihavalaistuksen suunnittelussa voi huomioida myös eri vuodenajat. Vuodenaikaan liittyvästä valaistuksesta tutuin esimerkki ovat jouluteemaiset pihavalot.

Valaistussuunnitelman voi tehdä itsekin mutta kokeneen suunnittelijan apu säästää aikaa ja vaivaa.

– Autamme mielellämme myös ulkosähkötöiden suunnittelussa ja asennuksissa, Aleksi Kotilainen vahvistaa.

Kuva ja teksti: Tapio Romppainen