Ulkomaalaista työvoimaa sieviläisille yrityksille ja vaihteistoja ympäri maailmaa – uusin lehti luettavissa näköislehtenä

Autoilu-teeman puitteissa lehdessä tutustutaan sieviläiseen GearMotive-yritykseen, joka on erikoistunut valmistamaan kilpa-autojen vaihteistoja. Sievin tehtaalta Riku ja Jori Hietamäen yrityksestä lähtee vaihteistoja kilpa-autoihin ympäri maailmaa muun muassa Toyotan ja BMW:n kilpa-autoihin.

Yrityksen liikevaihdosta 80 prosenttia tulee viennistä.

– Kansainvälistymisapua saimme Business Finlandin kautta. Saimme yhteyksiä vaikuttajiin, jotka alkoivat markkinoimaan tuotteitamme. Hiljalleen myös BMW-tuotteen markkinat avautuivat muun muassa Ranskaan ja Britanniaan, yrittäjät kertovat.

Motivoitunutta työvoimaa ulkomailta

Holsti Forest Oy:n toimitusjohtaja Mikael Holsti on tyytyväinen, että yritys on verkostoitunut ulkomaille ja saa sieltä palkattua todella motivoitunutta työvoimaa, kun suomalaisia metsureita ei löydy. Samalla alueen muut yritykset ovat saaneet Holsti Forestin kautta kaipaamiansa työntekijöitä.

Metsä-teemassa Holsti Foresti Oy:n yrittäjä Mikael Holsti kertoo, kuinka ulkomaalainen työvoima on alan elinehto. Kun Sievissä ja Sievin alueella on pitkään puhuttu työvoimapulasta, on Holsti Forest suunnannut katseensa ulkomaalaisiin työntekijöihin metsureita tarvitessa. Vuonna 2018 yritys palkkasi kolme thaimaalaista metsuria. Mikael laskeskelee heille tulevan tänä kesänä metsureita 120-130, joista vain viisi on suomalaista.

Lähes kahden vuoden ajan he ovat hakeneet metsureita ja suomalaisia metsureita työhön on hakenut vain muutamia. Ulkomailta taas tulijoita on enemmän kuin työtä tarjolla, ei pelkästään metsureiksi, vaan ammattien kirjo on monipuolinen.

Viime vuoden alusta Holsti Forest on myös auttanut myös toisia paikallisia yrityksiä saamaan työvoimaa. Mikael kertoo metsureiden tarvinneen työtä talvikaudelle, kun metsänhoitotyöt ovat tauolla. Siitä alkoi yhteistyö ja noin 50 ulkomaalaista työntekijää on saanut työpaikan yhteistyöyrityksiltä.

Lehdessä myös Pauliina 2, Suomen vanhin kirjastoauto, joka teki viimeisen työpäivänsä, sekä Sievin kunnan ja menestyneen nuoren sieviläisen voimanostajan Ninni Kopolan sponsorisopimuksesta.

