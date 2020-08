Uuden pesiskentän avajaiset elokuussa

Sievinkylän Nuorisoseura sai pesäpallokentän valmiiksi miltei samanaikaisesti kentän vieressä sijaitsevien kuntoportaiden kanssa. Rakennushankkeen vetäjä Hannu Petäjistö on tyytyväinen paljon suunnittelua ja talkootyötä vaatineen projektin lopputulokseen.

– Nuorisoseuramme sai luvan kentän käyttöön. Kentällä on pitkä historia. Edellisen kerran pesäpallokenttä kunnostettiin 1990-luvulla ja siinä pelattiin vuoteen 2007 saakka. Parhaimmillaan oman kylän joukkueita oli seitsemän.

Kentän ja sen huoltorakennusten käyttö hiipui hiljalleen, mutta Nuorisoseuran toiminnan virkistyttyä Sievinkylälle muuttaneiden ja johtokunnan jäseniksi liittyneiden uusien asukkaiden myötä tilanne muuttui.

– Päätimme noin kolme vuotta sitten nuorisoseuran johtokunnan kokouksessa, että kentälle tulisi saada toimintaa. Haimme Leader-rahaa ja aloitimme työt pari vuotta sitten. Ilman kyläläisten aktiivisuutta ja talkoolaisia projekti ei olisi onnistunut, Petäjistö kiittää.

Pesäpallokentän lisäksi myös vanha pukuhuone-varasto ja baari-kahvio kunnostettiin tulevaan käyttöön.

– Aloitimme kentän kunnostuksen kuorimalla pintamaan irti. Siitä teimme takakentälle suojavallin, jossa lapset voivat laskea talvella myös mäkeä. Tämän jälkeen teimme salaojituksen katekankaineen, jonka päälle ajoimme kaksi kerrosta eri karkeuksista sepeliä ja päällimmäiseksi kerrokseksi tasoitimme kivituhkan, selvittää Hannu rakennustöiden vaiheita.

Samassa yhteydessä kentän laidalle valmistui touko-kesäkuun vaihteessa lasten iloksi leikkikenttä keinuineen ja kiipeilytelineineen. Sääkin suosi rakentajia, jopa niin paljon, että naapurit pelkäsivät talkoolaisten läkähtyvän kentälle.

– Tarkoituksenamme on maantien läheisyyden vuoksi rakentaa kentän ympärille suoja-aita lasten turvallisuuden varmistamiseksi, muuten kenttä ympäristöineen on valmis pieniä fiksauksia lukuunottamatta.

– Heinäkuun pidämme lomaa, mutta kenttä on tarkoitus vihkiä käyttöön elokuussa järjestettävän pesäpallo-ottelun merkeissä. Muistoissa on muun muassa monet kovat ukkomiehet vastaan poikamiehet ottelut. Vieressä olevista kuntoportaista saa hyvän vireen ja lämmön päälle, joten luvassa on varmasti tiukkoja otteluja, Hannu Petäjistö naurahtaa.