Vaalitulos antaa hyvän pohjan yhdessä tekemiselle

Viime viikolla Sievin kunnanhallituksen kokouksessa pidetyssä kunnanjohtajan virkavaalissa ehdolla olivat kaikki 16 Sievin kunnanjohtajaksi hakenutta ja virkaan suostumuksensa antanutta henkilöä. Vaalissa ylivoimaisen äänienemmistön sai 22 äänellä sai oululainen, Pellon kunnan elinvoimajohtajana toimiva Kai Korhonen. Vaalissa toiseksi tulleen Terttu Kortteen saadessa neljä ääntä.

Sievin uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Korhonen kertoo olevansa iloinen valinnastaan ja odottavansa innolla tulevaa työtehtäväänsä Sievissä. Hän toteaa vaalituloksen antavan hyvän pohjan yhdessä tekemiselle. Pellossa monia vastuullisissa tehtävissä toimiva Kai haluaa kuitenkin saattaa asiat järjestykseen molemmissa kunnissa ennen vakituisesti Sievin kunnanjohtajan virkaan astumistaan.

– En halua aiheuttaa Pellon kunnalle turhia haasteita nopealla siirtymisellä, vaan saattaen ja tukien perehdyttää rauhassa seuraajani tulevaan tehtäväänsä ja samalla ajaa itseni sisään työhöni Sievissä. Tavoitteenani on aloittaa Sievissä viimeistään 1.9., Korhonen kertoo.

Sievin kunnanjohtajaksi valittu Kai Korhonen on syntynyt Iisalmessa vuonna 1962. Hänen perheensä muutti Ouluun Kain ollessa viisivuotias. Sieviläisille hyvinkin tutusta sukunimestä huolimatta Kain sukujuuret ovat Savossa.

Sievi on hänelle hyvin tuttu jo nuoruudesta saakka, sillä kesät Korhonen vietti lukioikään asti Kannuksessa perheen kesäpaikalla Eskolan Rättyällä. Kesätöissä Rättyällä sekä äidin siskon maatilalla Iisalmessa tutuksi tulivat ”kesärengin” työt aina heinänteosta AIV:n ajoon sekä lypsy- ja sonnikarjan hoitamiseen.

Korhonen kirjoitti ylioppilaaksi Kuusiluodon lukiosta, jonka jälkeen opinnot jatkuivat Kemin kauppaoppilaitoksessa. Valmistuttuaan Kai siirtyi Postin palvelukseen, jossa hän aloitti asiakaspalvelutehtävissä.

– Tämän jälkeen olen toiminut muun muassa kouluttajana ja esimiehenä monissa eri paikoissa. Kun Säästöpankkia pilkottiin olin Postipankin puolesta vastaanottamassa konttoreita ja muuttamassa niitä sen aikaisiin pankkijärjestelmiin.

– Tähän järjestelmäneuvojan tehtävään kuului työhön liittyviä käyntejä monissa kunnissa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Sievi ympäristökuntineen ja reissutyö eri puolilla Suomea tulivat tutuiksi tästäkin näkökulmasta.

– Olen myös hankkinut Postin henkilöstölle Sievin turvajalkineita ja saanut esittelykierroksen tehtaalla. Täytyy nostaa yritykselle hattua: esittely avasi silmät jalkineiden valmistuksesta ja robottilogistiikasta, kymmenen pistettä siitä heille, Kai Korhonen kiittää.

Seuraavaksi Kai siirtyi Postin Pohjanmaan aluepäälliköksi, sen jälkeen Pohjois-Suomen alueen henkilöstön kehittämispäälliköksi ja vuonna 2004 Keski-Suomen aluepäälliköksi tuotannon puolelle. Tuona aikana Jyväskylään rakennettiin muun muassa uusi postikeskus. Keski-Suomen jälkeen hän toimi kuusi vuotta Pohjois-Suomen aluejohtajana ja organisaatiomuutoksen jälkeen kaksi vuotta aluepäällikkönä. Viimeiset neljä vuotta Postin palveluksessa Kai Korhonen toimi kehityspäällikkönä. Ura Postin palveluksessa kesti 33 vuotta.

Kai kertoo opiskelun ja uuden oppimisen olevan nopeasti muuttuvassa maailmassa olennainen osa elämää. Postin palveluvuosien aikana Kai opiskeli työn ohessa MBA-tutkinnon Jyväskylän yliopistossa 2000-luvun puolenvälin tienoilla.

– Opiskelu jäi päälle, jatkoin opiskeluja Vaasan yliopistossa johtaminen ja organisaatio pääaineena. Maisteritutkintoon liittyvän gradun tein muutosjohtamisesta ja sen käytännön työkaluista kymmenisen vuotta sitten. Opiskelu on jäänyt harrastukseksi ja koko tämän vuosituhannen ajan olen opiskellut muun muassa sopimusoikeutta, psykologiaa ja tuotantotaloutta.

– On hyvä tietää vähän jokaisesta työhön liittyvästä aiheesta jotakin. Kälviällä Keski-Pohjanmaan opistossa olen opiskellut nuorena myös kunnallispolitiikkaa, josta tulikin hauska yhteys nykyiseen ja tulevaan työhöni kuntasektorilla.

Sievin kunnanjohtajaksi Kai Korhonen siirtyy Suomen kalastuspääkaupungin Pellon kunnan elinvoimajohtajan tehtävistä. Vahvaa kokemusta ja osaamista on karttunut kuntasektorin kaikilta osa-alueilta.

– Elinvoimajohtajan tehtäväkuva on erittäin laaja: sijaistan kunnanjohtajaa, kun hänellä on menoja tai esteitä ja jaamme tehtäviä keskenämme. Vastuualueenani on myös tekninen osasto. Tekninen johtaja on suora alaiseni, samoin kuin sivistysjohtaja. Kulttuuriin liittyvät tehtävät kuuluvat niin ikään vastuualueeseeni.

Korhonen on myös kuntaomisteisten Pellon Kehitys Oy:n ja Pellon Serviisi Oy:n toimitusjohtaja.

– Pellon Kehitys Oy yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville liiketoiminnan kehittämispalveluja koko yrityksen elinkaaren ajan tarjoava elinkeinoyhtiö. Pellon kunnan tytäryhtiö Pellon Serviisi Oy huolehtii Pellon kunnan omistamien tilojen hoidosta, kunnossapidosta sekä kunnan ravitsemus- ja pesulapalveluista.

– Toimenkuva on erittäin laaja ja siinä mielessä erittäin rikas, saa olla monessa mukana ja tutustua muun muassa kunnan yritysten toimintaan.

– Osaavista työntekijöistä on pulaa täälläkin ja on pohdittu esimerkiksi yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämistä, jopa yritysten tarpeisiin räätälöityihin koulutuksiin saakka. Korona-aikana tutuksi tullut etäopiskelukin antaa tähän paljon uusia mahdollisuuksia, Korhonen valottaa.

Haku Sievin kunnanjohtajan tehtävään alkoi Kalevassa olleesta ilmoituksesta.

– Lueskelin aamupalalla lehteä yhtenä sunnuntaiaamuna ja huomasin Sievin kunnanjohtajan hakuilmoituksen. Kävi mielessä, että kriteerit kyllä täyttyvät. Myöhemmin illalla luin ilmoituksen uudelleen ja seuraavana päivänä piti mennä kuntarekryyn katsomaan tarkempia tietoja. Sen jälkeen soittelin Sievin kunnanjohtajalle sekä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille, eikä kukaan minua lannistanut. Nälkä alkoi kasvamaan ja laitoin hakemuksen.

– Ihan saatte syyttää sitä, että laitoitte ilmoituksen Kalevaan, Kai, ”Kaitsu” Korhonen vitsailee.

Sievistä Korhosella on vuosikymmenten varrella muodostunut erittäin positiivinen mielikuva.

– Sievissä on paljon toimivia sekä menestyviä yrityksiä ja Sievistä saamani mielikuva on aurinkoinen, positiivinen, energinen ja yrittävä. Sievin kunnallista päätöksentekokykyä on kehuttu täällä saakka neuvottelu- ja yhteistyöhenkiseksi sekä joustavaksi.

Kai sai perjantaina tuulahduksen myös Sievin kunnantalon hyvästä työilmapiiristä vastaanottamansa hauskan vappuhenkisen ryhmäkuvan muodossa, jossa lakitetulle poikapatsaalle oli asetettu sauvakävelysauvat aktiivisena sauvakävelyä ja ruoanlaittoa harrastavan miehen isoksi iloksi.

Kai ja hänen työterveyshoitajana toimiva vaimonsa Helena asuvat Oulussa. Perheen kaksi aikuista lasta ovat jo muuttaneet omilleen. Sieviin siirtymiseen liittyy vielä monta hoidettavaa asiaa molemmissa kunnissa.

– Asiat järjestyvät palanen kerrallaan ja käyntien määrä Sievissä lisääntyy syksyä kohti, yhteistyön alkua sieviläisten kanssa innolla odottava Kai Korhonen kertoo tyytyväisenä.

KUVATEKSTI: Pellon elinvoimajohtajan virasta Sievin uudeksi kunnanjohtajaksi siirtyvä Kai Korhonen kertoo odottavansa innolla uuteen työtehtäväänsä siirtymistä. Kuva: Helena Korhonen