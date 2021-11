Ville Haapasalon Hatsapuri käy kaupaksi

Ville Haapasalo aloitti tänään yhdentoista aikaan Hatsapurien myynnin K-Market Mutin edustalla yhdessä myyjänsä Jarin kanssa. Ville on tämän keskiviikkopäivän Sievissä ja Jari jatkaa myyntiä perjantaihin saakka. Haapasalon kehitämä tuote käy erinomaisesti kaupaksi: ”Sieviläinen leipäjono”, kuten myyntivaunun edustalla vitsailtiin, kesti katkeamattomana ainakin koko puolitoistatuntisen haastattelun ajan.

Hatsapuri on georgialainen juustoleipä, jonka resepti on 5000 vuotta vanha, Ville kertoo. Villen Hatsapureja on myynnissä liha- ja juustotäytteisinä. Hatsapurissa käytetty Suluguni-juusto valmistetaan Valiolla Hatsapureissa käytettäväksi. Lihaleivissä käytetty naudanliha on myös kotimaista. Lisää Villen kuulumisista ensi viikon Sieviläisessä!