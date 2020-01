Vuoden yrittäjäpalkinto Antti, Juhani ja Olli Korkeakankaalle – Jokilaakson Sähkö Oy muutti uusiin toimitiloihin

Antti, Juhani ja Olli Korkeakankaan luotsaama Jokilaakson Sähkö Oy muutti noin kuukausi sitten uusiin toimitiloihin Järvikylältä Jakolanpellon teollisuusalueelle.

– Uudet toimitilat ovat iso helpotus, sillä perustamisvuodesta 2008 alkaen yrityksemme toimisto- ja tarvikevarasto ovat olleet Antin pihapihapiiriin sijoitetuissa konteissa, miehet kertovat.

Muuttotouhujen aikana tullut tieto valinnasta Sievin vuoden yritykseksi yllätti miehet iloisesti.

– Haluamme kiittää yhteistyöstä ja luottamuksesta lämpimästi myös Sievin kuntaa, yrittäjäyhdistystä, sekä rakennusprojektissa mukana olleita.

Yrittäjätriossa Juhani ja Olli ovat veljeksiä ja Antti heidän setänsä. Heillä kaikilla on sähköalan koulutuksen lisäksi pitkä työkokemus monipuolisista sähköalan töistä. Juhanin ja Antin perustamaan yritykseen Olli tuli mukaan vuonna 2009. Ensimmäiset työntekijät rekrytoitiin vuonna 2009.

Yrittäjät mukaanluettuna Jokilaakson Sähkö Oy työllistää seitsemän henkeä.

Olli Korkeakangas vahvistaa tiimihengellä olevan ammattitaidon ja luotettavuuden lisäksi erittäin suuri merkitys yrityksen menestymisessä. Samalla miehet antavat varauksettomat kiitokset koko henkilöstölle.

– Kun porukka tekee työt itsenäisesti ja sopimuksen mukaisesti, eikä ketään tarvitse valvoa, se on merkittävä tekijä sekä työhyvinvoinnin että töiden sujumisen näkökulmasta.

Yrityksen vahvuuksiin kuuluu sekin, että monipuolisen ammattitaidon ansiosta työtehtäviä voidaan yrittäjäkolmikon kesken vaihtaa sujuvasti. Päävastuualueista on toki sovittu.

– Antti toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana, tekee sähkösuunnitelmat ja vastaanottaa tilaukset yhdessä Juhanin kanssa. Ollin vastuualuetta ovat mainonta sekä markkinointi ja me kaikki teemme luonnollisesti myös asennustöitä.

Viihtyisissä ja toimivissa yli 500 neliön tiloissa voi pysähtyä miettimään kuluneita vuosia ja luoda katsetta tulevaisuuteen.

– Tilanahtaus oli vaivannut meitä jo useita vuosia, mutta sopivaa paikkaa ei oikein löytynyt.

Kun kunta kaavoitti Jakolanpellon teollisuusalueeksi, varasimme täältä heti tonttipaikan ja nyt, parin vuoden jälkeen pääsimme muuttamaan uusiin tiloihin.

Korkeakankaat kertovat, että rakentamisessa hyödynnettiin mahdollisimman paljon oman paikkakunnan yritysten palveluja. Samassa yhteydessä he esittävät tärkeän toiveen.

– Sievin kasvupotentiaalia voitaisiin nostaa merkittävästi kun me kaikki, aina päättäjiä myöten pyrkisimme ohjaamaan hankinnat ensisijaisesti oman paikkakunnan yrityksiin.

Toimisto- ja sosiaalisten tilojen lisäksi kiinteistössä on iso sähkötarvikevarasto sekä kolmen pakettiauton autotalli, jossa autot voidaan varustaa työkeikoille säältä suojassa.

Vuosien varrella Jokilaakson Sähkö Oy:n toimialue on laajentunut Sievistä noin 100 kilometrin säteelle ja palvelutarjontakin on kasvanut.

– Sähkösuunnittelun lisäksi toimenkuvaamme kuuluvat sähköasennustyöt pienistä kohteista alkaen aina asunto- ja maatalous-, sekä teollisuusrakentamiseen ja näiden kohteiden huoltoon sekä kunnossapitoon saakka, Juhani taustoittaa.

Nopea tekninen kehitys uusine laitteineen ja ratkaisuineen pitää jatkuvan uuden oppimisen myötä mielen vireänä.

– Esimerkiksi yrityksissä automatiikka ja robotiikka, sekä tuotantolinjojen monimuotoisuus on lisääntynyt vuosien varrella paljon. Kodeissa ja maatiloilla valvonta- ja hälytysjärjestelmät, automatiikka, aurinkosähkön kasvava hyödyntäminen sekä etäohjaussovellukset luovat kasvua omalta osaltaan.

– Toimitiloissamme tällaista uutta tekniikkaa edustaa valaistus, joka himmenee automaattisesti auringonvalon lisääntyessä tai henkilöiden poistuttua huoneesta, Antti, Juhani ja Olli Korkeakangas summaavat.

Teksti: Tapio Romppainen

Kuva: Hanna Kankaanpää