Wanhojen tanssit perjantaina

Ensi perjantaina 14.5. tanssitaan Wanhojen tanssit perinteiseen tapaan monitoimihallilla. Kello 10 esitystä seuraavat lukion ykköset sekä Jussinpekan kasiluokka. Kello 11.50 esitykseen tulevat ysiluokkalaiset ja mahdollisesti kuutosluokan oppilaita. Päiväesitykset ovat koulun omia tilaisuuksia, joten sinne ei tule muita.

Illalla kello 18 esitys on tarkoitettu tanssijoiden vanhemmille ja lähimmille henkilöille. Jokaisen tanssijan kotijoukoista paikalle saa tulla enintään viisi henkilöä, joille salissa on omat nimetyt penkkinsä. Penkit on sijoitettu tilaan väljästi ja turvallisesti. Hallissa on kolme erillistä lohkoa, joihin on oma sisäänkäyntinsä. Katsomaan tulijoilta edellytetään maskien ja käsidesin käyttöä paikalle saavuttaessa. Narikkaa ei myöskään ole käytössä, vaan tulijoita pyydetään jättämään ulkovaatteensa autoon.

– Perinteistä vanhempien ja ”Wanhojen” yhteistä tanssia ei tällä kertaa ole esityksen lopuksi ollenkaan. Hallista poistutaan myös ohjatusti ja porrastetusti, Sievin lukion ja Jussinpekan yläkoulun rehtori Kari Koivisto ohjeistaa. KK/TR