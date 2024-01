Sieviläinen luettavissa ilmaiseksi näköislehtenä

Tämän viikon Sieviläinen on luettavissa ilmaiseksi näköislehtenä Issuu.com-palvelusta tästä linkistä. Lehdessä käymme itsenäisyyspäivän juhlissa niin alakoululla kuin kirkossa ja rauhanyhdistyksellä kunnan virallisella itsenäisyyspäivän juhlassa. Lisäksi kuulemme Järvikylän alakoululaisten Elviira Korkeakankaan ja Oliver Muholan jännittävästä kokemuksesta, kun he osallistuivat valtakunnalliseen Lasten itsenäisyyspäivän juhlaan Helsingissä Valtioneuvoston linnassa.

Lehdessä tutustumme Sievin vuoden Yrittäjään ja Maataloustuottajaan, jotka vastikään kunnanhallitus valitsi. Pohjolan Erikoistyön yrittäjä Janne Korte kertoo timanttisahaus- ja poraustöitä sekä kunnossapitotöitä tekevästä yrityksestään ja yrittämisestä.

MaitoLähde Oy valittiin vuoden Maataloustuottajaksi. Vanhempien Eija ja Ilpo Huhtalan sekä heidän poikansa Joonan omistama yritys toimii Huhtalan sukutilalla, jonka juuret ulottuvat aina 1800-luvun loppupuolelle. Eijan ja Ilpon aloittaessa lypsäviä lehmiä oli 26, nyt investointien jälkeen lypsävien kokonaismäärä on noussut lähes sadalla, 120:een. Samalla kun tilan koko on kasvanut, on perhe panostanut eläinten hyvinvointiin, joka on heille ensiarvoisen tärkeää.

Vääräjoen tuulivoimapuisto ja kyläkoulujen lakkauttamiset

Lehdessä kipuamme myös Huuhankallion näköalatorniin, missä biologi Otso Valkeeniemi tarkkailee Vääräjoen tuulivoimapuiston luontoa, erityisesti muuttolintuja. Otso on yksi Vääräjoen tuulivoimapuiston hankkeen YVA-menettelyn luontoselvitystä tekevistä asiantuntijoista. Hän on viettänyt Vääräjoen tuulivoimapuiston hankealueella noin 30–35 päivää.

– Maakotka on tuulivoiman kannalta täällä se pahin haaste, hän toteaa tällä erää viimeisenä maastopäivänään hankealueen liepeillä Huuhankalliolla.

Lisäksi lehdessä kunnanhallituksen päätöksestä ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmista. Kunnanhallituksen talousarviossa ei varattu rahoitusta Leppälän ja Järvikylän kouluille kuluvan lukukauden jälkeen, vaan nämä kaksi kyläkoulua on suunnitelmissa lakkauttaa säästöpaineiden takia.

Lehden välissä mukana myös Kuntatiedote, jossa kunnan viranhaltijat tiivistävät toimialojensa vuoden ja suuntaavat katseen ensi vuoteen.

Lue nämä ja paljon muuta ilmaiseksi näköislehdestä.