Kasvutarinat ja kokemukset jakoon yritysverkostossa – mikroyritysten ydintoimintaryhmä alkaa

Mikroyritysten MicroENTRE yritysverkosto esittäytyy Sievissä 29.10.2019 illalla. Tapahtumaan kutsutaan sieviläisiä kehittymis- ja kasvuhaluisia mikroyrittäjiä kuulemaan ja keskustelemaan verkoston antamista mahdollisuuksista.

MicroENTRE yritysverkosto on alueeltamme laajentunut jo Lappiin, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle sekä Etelä- ja Pohjois-Savoon. Verkostossa on mukana jo yli 300 yritystä. Yritysverkoston taustalla on Oulun yliopiston mikroyrittäjyyskeskus MicroEntre. Toiminnan tarkoituksena on edistää mikroyritysten kasvua, kehitystä ja kansainvälistymistä.

Ylivieskan seudun ydinryhmä kokoontuu kuukausittain yrityksissä kiertävällä periaatteella. Kuukauden isäntäyritys valitsee kokoontumisen teeman ja ajankohdan. Tapaamisissa yrittäjät saavat vertaistukea, kehitysideoita ja uusia kumppaneita liiketoimintaansa ja yrittäjyyteen.

Ylivieskan seudun verkoston vetovastuu on tällä hetkellä YTEK Ylivieskan Kehityspalveluiden vastuulla. Sievin tapahtumassa on mukana Ylivieskan seudun ydinryhmää koordinoiva Mari Autio.

Kuva: Pixabay, Teksti Tapio Romppainen